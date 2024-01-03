Asrın felaketinden önceki 3 ay dikkat çekti! Bu tablo ne anlama geliyor?

Ankara Üniversitesi, 6 Şubat’tan önce yaşanan depremselliğe ilişkin bazı verileri ortaya koydu. Buna göre, asrın felaketinden önceki 3 ay boyunca öyle bir hareketlilik yaşanmış ki, bir ihtimal 6 Şubat depremleri “geliyorum” demiş. Ancak bu depremler genelde deprem bölgesi dışında meydana gelmiş ve bilimsel olarak kanıtlanması gereken ucu açık noktalar barındırıyor. İşte detaylar…

Ankara Üniversitesi, 6 Şubat’tan önce yaşanan depremselliğe ilişkin bazı verileri ortaya koydu. Söz konusu verilerde depremden önceki 3 aylık dönemde depremler 200’ü geçmiş. Bu sayının günlük mü yoksa haftalık mı olduğu bilinmezken, depremlerdeki artış ise aslında felaketin geldiğini göstermiş.

Konuya ilişkin bazı paylaşımlar yapan Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Bülent Kaypak, şunları aktardı:

“TÜRKİYE GENELİ DEPREM DAĞILIMINA BAKILMALI”

“Son günlerde ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremler akla şu soruyu getiriyor: ‘6 Şubat 2023 depremleri deprem sayılarının artmasına neden oldu mu?’ Bunun için deprem bölgesindeki tüm artçılar çıkarılarak 11 ay öncesi ve sonrası Türkiye geneli deprem dağılımına bakılmalı.

“6 ŞUBAT’TAN ÖNCE DAHA ÇOK DEPREM OLUŞMUŞ”

Sormuş olduğum soruya deprem büyüklüğü açısından da bakmak lazım. AFAD verilerine göre deprem bölgesinde 11 ay içerisinde 50 binden fazla artçı gözlendi. 6 Şubat depremleri öncesi dönemde ise daha büyük ve daha çok deprem oluşmuş deprem bölgesi dışındaki alanda.

“DEPREMLERDEKİ ARTIŞIN BİR NEDENİ VAR MI?”

O zaman bir soru daha gelsin: 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 2.5 ay önce Türkiye genelinde başlayan deprem sayılarındaki artışın (sarı alan içerisi) bir nedeni var mı? Bu olağan mı? Bunun yanıtlarını aramak bizlere düşüyor.”

Bu bağlamda asrın felaketinden önceki 3 ay boyunca öyle bir hareketlilik yaşanmış ki, aslında depremler “geliyorum” demiş. Ancak bu depremler genelde deprem bölgesi dışında meydana gelmiş ve bilimsel olarak kanıtlanması gereken ucu açık noktalar barındırıyor.