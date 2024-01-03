Çöplük değil, Malatya’da bir sokak

Yaşanan 6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Malatya’da sokaklar çöpe dönmüş durumda. Yıkımlar devam ederken bazı hizmetler aksadığı için çevrede rahatsız edici görüntüler oluşuyor. Sulama kanalları da bu aksaklıklardan nasibini alıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan Malatya’nın büyük bir kısmı 11 aydır sorunlarla boğuşuyor. Birçok sulama kanalı da depremlerden dolayı hasar gördü. Bu kanalar bakımsız da kalınca çöp yuvasına döndü. Yıkılan binaların boş alanlarında oluşan çöp yığıntıları ise yağmurlu havaların başlamasıyla etrafa kötü koku saçmaya başladı.

Kış aylarının da gelmesiyle birlikte yıkılan birçok bina alanları çöp yuvasına dönmüş durumda. Yağmurun yağmasıyla birlikte boş alanlarda oluşan çöp yığıntıları etrafa kötü koku saçmaya başladı. Sadece bina alanları değil, birçok sulama kanalı da depremlerden sonra bakım onarım çalışmasına dahil edilmedi; bu alanlar çöp yuvasına dönmüş durumda.

KÖTÜ KOKU ETRAFA YAYILIYOR

6 Şubat depremlerinden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da birçok yıkım tamamlandı. Yıkımlar tamamlandıkça Malatya adeta boş bir araziye döndü. Yıkılan binalardan geriye kalan alanlar çöp yığınına dönmüş durumda. Kış aylarının da gelmesiyle beraber yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağdıkça birçok noktada oluşan çöp yığınlarından kötü koku yayılmaya başladı. Kaldırımlara kadar taşan çöpler birçok vatandaşı rahatsız ediyor. Sadece yıkılan bina alanlarında değil, depremden sonra bakım yapılmayan birçok kanaldan da kötü koku etrafa yayılmaya devam ediyor. Asrın felaketinden sonra zarar gören ancak bakım yapılmayan sulama kanaları çöplüğe dönmüş durumda. Birçok alanda bulunan çöp yığınları rahatsızlık veriyor.