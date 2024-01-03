Malatya’da bu çile yıllarca sürecek Yol mu, yaya alanı mı, park yeri mi?

Malatya’da depremlerden sonra yaşanan yıkımların ardından başlayan inşaat çalımları için örülen bariyer duvarlar vatandaşları olası tehlikelerden koruyor. Ancak şehirde öyle bir durum var ki, bir yolu hem yaya hem hareket eden araçlar hem de bazen esnaflar kullanıyor. Üstelik aynı yoldan park etmek üzere istifade eden araçlar da mevcut.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan Malatya’nın birçok noktası boş bir araziye dönmüş durumda. Bazı alanlarda çalışmaların başlamasıyla güvenlik amaçlı bariyerler örüldü. Örülen bariyerlerin bazıları kaldırımları ve durakları kapsamış durumda. Hal böyle olunca aksaklıklar da yaşanıyor.
KALDIRIMLARDA VE DURAKLARDA SIKINTI VAR
Asrın felaketinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımların tamamlanmasıyla şehir adeta boş bir araziye döndü. Merkezde yıkımlardan sonra ilk temeli atılmış olan Bakırcılar Çarşısı’nda güvenlik amaçlı örülen bariyerler yüzünden kapanan kaldırımlar ve duraklar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
TRAFİK KİLİTLENİYOR
Malatya’da inşaat çalışması yapılan alanların çevresine çekilen bariyerler kaldırımları ve durakları işkâl etmiş durumda. Kaldırımlar olmadığı için yollarda yürüyen vatandaşlar problemlere davetiye çıkarıyor. Yoğunluk yaşanan yola araç parkları, minibüs durakları ve vatandaşlar eklenince trafik kilitleniyor. Özellikle toplu taşıma araçlarının trafiğe karışmasıyla birlikte, durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Vatandaşlar, bu sürecin bitmesi için sabrediyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.