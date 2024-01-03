Malatya’da bu çile yıllarca sürecek Yol mu, yaya alanı mı, park yeri mi?

Malatya’da depremlerden sonra yaşanan yıkımların ardından başlayan inşaat çalımları için örülen bariyer duvarlar vatandaşları olası tehlikelerden koruyor. Ancak şehirde öyle bir durum var ki, bir yolu hem yaya hem hareket eden araçlar hem de bazen esnaflar kullanıyor. Üstelik aynı yoldan park etmek üzere istifade eden araçlar da mevcut.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan Malatya’nın birçok noktası boş bir araziye dönmüş durumda. Bazı alanlarda çalışmaların başlamasıyla güvenlik amaçlı bariyerler örüldü. Örülen bariyerlerin bazıları kaldırımları ve durakları kapsamış durumda. Hal böyle olunca aksaklıklar da yaşanıyor.

KALDIRIMLARDA VE DURAKLARDA SIKINTI VAR

Asrın felaketinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımların tamamlanmasıyla şehir adeta boş bir araziye döndü. Merkezde yıkımlardan sonra ilk temeli atılmış olan Bakırcılar Çarşısı’nda güvenlik amaçlı örülen bariyerler yüzünden kapanan kaldırımlar ve duraklar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

TRAFİK KİLİTLENİYOR

Malatya’da inşaat çalışması yapılan alanların çevresine çekilen bariyerler kaldırımları ve durakları işkâl etmiş durumda. Kaldırımlar olmadığı için yollarda yürüyen vatandaşlar problemlere davetiye çıkarıyor. Yoğunluk yaşanan yola araç parkları, minibüs durakları ve vatandaşlar eklenince trafik kilitleniyor. Özellikle toplu taşıma araçlarının trafiğe karışmasıyla birlikte, durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Vatandaşlar, bu sürecin bitmesi için sabrediyor.