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"Balon Balığı Zehirlidir ve Tüketilmesi Hayati Risk Taşır"

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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının etinin tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Türkiye'de denizlerde sıklıkla görülen balon balığıyla mücadeleye karşı çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Turan, balon balığının zehirli olduğunu ve tüketilmesinin hayati risk taşıdığını vurguladı.
"Balon Balığı Zehirlidir ve Tüketilmesi Hayati Risk Taşır" mask
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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının etinin tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Türkiye'de denizlerde sıklıkla görülen balon balığıyla mücadeleye karşı çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Turan, balon balığının zehirli olduğunu ve tüketilmesinin hayati risk taşıdığını vurguladı.

Turan, balon balığı etinin tavuk etine benzemesi nedeniyle insanlar tarafından tercih edilebileceğini ancak etinde bulunan tetrodotoksin adlı zehirin insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti. Türkiye genelinde balon balığı avlamak ve tüketmek yasak olup, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu uyarıların dikkate alınması, vatandaşların sağlıklarını korumak adına önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 Oca 2024 - 20:48 - Yaşam

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