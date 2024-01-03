Otel enkazında kaybedilen gencin annesi adliye önünde feryat etti

Adıyaman'da 6 Şubat depreminde yıkılan İsias Otel'in enkazında hayatını kaybeden Nazımcan Hartlap'ın annesi Hilal Düzgünce, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma arasında adliye önünde feryat etti. Otel enkazında çocuğunu kaybeden Düzgünce, "Artık analar ağlamayacak" diye seslendi.

6 Şubat depreminde İsias Otel enkazında yaşamını yitiren 72 kişiden biri olan Nazımcan Hartlap'ın annesi, otelde yaşanan trajedinin hesabını sormak için adliye önüne geldi. Mahkemeye katılmayan sanıklara seslenen Düzgünce, adaletin yerini bulması için mücadele edeceğini ifade etti. Duruşma arasında yaşanan bu dramatik anlar, otel enkazı davasının duygusal yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı