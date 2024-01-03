Arguvan’da otomobil şarampole düştü

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir otomobil şarampole düştü. Araç içerisinde sıkışan 1 kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Arguvan ilçesi Yamaç Mahallesi istikametinde bir otomobil nedeni bilinmeyen bir şekilde şarampole düştü. Otomobil içerisinde bulunan 1 kişi sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan şahsı otomobilden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Kazada 1 kişi yaralandı, maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.