Gerçekleştirilen operasyonlarda sentetik hap ve skunk ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Kangal ilçesinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 1 kilo 956,89 gram skunk maddesi ile 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlar, Sivas ve Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 5 şüpheliye, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamalarıyla işlem yapıldı. Adli işlemlerinin ardından 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı