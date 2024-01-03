Jandarma Uzman Çavuş evinde ölü bulundu

Samsun'un Kavak ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın evinde ölü bulundu. Olay, Soğuksu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın, mesaiye gitmeyince mesai arkadaşları tarafından telefonla ulaşılamayınca evinde kontrol edildi. Kapıya cevap alamayan arkadaşları, yedek anahtarla içeri girdiklerinde Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken, ilk incelemelere göre Yalçın'ın silahını temizlerken kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bekar olan ve Adana nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı