Uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas il merkezinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda; 10 parça bin 360 kullanımlık bonzai maddesi, 42 adet sentetik ecza hap maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 43 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hassas terazi, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ve 1 adet alimünyum folyo ele geçirildi. Operasyonda yakalanan iki şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.