Meryem Nine'nin kışlık hediyesi Hakkari'deki jandarmalara ulaştı

Almanya'nın Hannover bölgesinde yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Nine, vatanı koruyan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Üs Bölgesinde nöbet tutan askerlere el emeği göz nuru kışlık hediyeler gönderdi. Aslen Kozaklı ilçesine bağlı Karahasan köyünden olan Meryem Nine, kendi elleriyle ördüğü 21 çift yün çorap ve 11 adet yün atkıyı jandarmalara ulaştırdı.

Hakkari'de karla kaplı dağlarda zorlu şartlarda görev yapan kahraman jandarmalara moral olması amacıyla gönderilen çorap ve atkılar, Meryem Nine'nin sıcak duygularını taşıyor. Jandarmalar, bu anlamlı hediye karşısında duydukları memnuniyeti ifade ederek Meryem Nine'ye teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı