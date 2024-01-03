Meryem Nine'nin kışlık hediyesi Hakkari'deki jandarmalara ulaştı

Almanya'nın Hannover bölgesinde yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Nine, vatanı koruyan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Üs Bölgesinde nöbet tutan askerlere el emeği göz nuru kışlık hediyeler gönderdi. Aslen Kozaklı ilçesine bağlı Karahasan köyünden olan Meryem Nine, kendi elleriyle ördüğü 21 çift yün çorap ve 11 adet yün atkıyı jandarmalara ulaştırdı.
Hakkari'de karla kaplı dağlarda zorlu şartlarda görev yapan kahraman jandarmalara moral olması amacıyla gönderilen çorap ve atkılar, Meryem Nine'nin sıcak duygularını taşıyor. Jandarmalar, bu anlamlı hediye karşısında duydukları memnuniyeti ifade ederek Meryem Nine'ye teşekkür ettiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.