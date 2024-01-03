Uyuşturucu operasyonu: 50 gram eroin ele geçirildi, 1 tutuklama

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak günü gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde 50 gram eroin ele geçirildi ve olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Isparta'da gerçekleştirilen bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.