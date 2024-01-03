Bedelli Askerlik ücreti zamlandı: İşte güncel tutar

Türkiye'de bedelli askerlik yapmayı planlayanlar için beklenen ücret güncellemesi geldi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücreti 182.608 TL (yaklaşık 6.132 dolar) olarak belirlendi. Bu yeni ücret, Haziran ayının sonuna kadar geçerli olacak ve Temmuz ayında, yeni memur maaş katsayısıyla birlikte tekrar revize edilecek.

Bedelli askerlik ücreti, enflasyonla birlikte güncellendi! İşte zam sonrası geçerli olan ve Temmuz'da tekrar revize edilecek tutar.

Türkiye'de 2024'ün ilk yarısında bedelli askerlik yapmak isteyenler için belirlenen ücret, enflasyon rakamları doğrultusunda güncellendi. Aralık ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra bedelli askerlik ücreti 182.608 TL (yaklaşık 6.132 dolar) olarak revize edildi. Ancak bu yeni ücret, Haziran ayının sonuna kadar geçerli olacak. Temmuz ayında ise yeni memur maaş katsayısı ile birlikte bedelli askerlik ücreti tekrar değişecek.

Bedelli askerlik ücreti, her altı ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak güncellenmektedir. Memur maaş katsayısıyla 240.000 gösterge rakamının çarpımıyla elde edilen tutar, bedelli askerlik ücretini belirlemektedir. Bu nedenle memur maaş katsayısındaki artışlar, bedelli askerlik ücretinin artmasına neden olmaktadır.