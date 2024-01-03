Kaybolan gencin cansız bedeni Simav Çayı'nda bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkan ancak bir daha geri dönmeyen 24 yaşındaki Nail Ceylan'ın cansız bedeni, Simav Çayı üzerinde bulundu. Kocapınar Mahallesi'nde ikamet eden genç, 29 Aralık günü tarlasını işlemek üzere evinden ayrılmıştı. Ancak Ceylan'ın geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı.
Yapılan arama çalışmaları sonucunda, genç tarafından kullanılan traktör Simav Çayı'ndan çıkarıldı, ancak Nail Ceylan bulunamamıştı. Toplam 68 kişilik bir ekip tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından, traktörün çıkarılma noktasından 400 metre aşağıda Nail Ceylan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.