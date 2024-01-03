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Ampute Futbol Takımı Konya deplasmanından galibiyetle döndü

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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Deplasmanda Konya Ampute Futbol Takımı ile karşılaşan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, zorlu mücadeleyi 4-0'lık galibiyetle tamamladı.
Ampute Futbol Takımı Konya deplasmanından galibiyetle döndü mask
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Deplasmanda Konya Ampute Futbol Takımı ile karşılaşan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, zorlu mücadeleyi 4-0'lık galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ancak ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı, rakip filelere gönderdiği 4 golle maçı farklı bir galibiyetle sonuçlandırdı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, karşılaşmadaki başarılarından dolayı oyuncularını kutlayarak,

"İyi bir oyunla rakip karşısında net bir skorla galip geldik. Alınan farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezon başında söylediğim gibi, oyuncu grubumuzla şampiyonluğa koşuyoruz. Aldığımız farklı galibiyet buna bir ışıktır. Alınan bu galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na hediye diyorum"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 Oca 2024 - 19:39 - Spor

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