Bursaspor, devre arası çalışmalarına hız veriyor

Bursaspor, devre arası hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenman, teknik direktör Barış Filiz'in gözetiminde ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Çalışmalar, oyuncuların ısınma hareketleri ile başladı. İkinci bölümde ise futbolcular, geçiş istasyonları çalışmalarıyla tempoyu artırdılar. Antrenman, sınırlandırılmış alan oyunlarıyla sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacakları antrenmanla sürdürecek. Bursaspor, devre arasındaki bu çalışmalarla ikinci yarı öncesinde formunu koruma ve güçlenme adına çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.