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Bursaspor, devre arası çalışmalarına hız veriyor

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Bursaspor, devre arası hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenman, teknik direktör Barış Filiz'in gözetiminde ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Bursaspor, devre arası çalışmalarına hız veriyor mask
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Bursaspor, devre arası hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenman, teknik direktör Barış Filiz'in gözetiminde ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Çalışmalar, oyuncuların ısınma hareketleri ile başladı. İkinci bölümde ise futbolcular, geçiş istasyonları çalışmalarıyla tempoyu artırdılar. Antrenman, sınırlandırılmış alan oyunlarıyla sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacakları antrenmanla sürdürecek. Bursaspor, devre arasındaki bu çalışmalarla ikinci yarı öncesinde formunu koruma ve güçlenme adına çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursaspor, hazırlık, antreman, spor, maç

03 Oca 2024 - 19:36 - Spor

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