03 Oca 2024 - 19:31 - Yaşam

Ağrı Dağı'nda yaralanan ukraynalı dağcı türklere teşekkür etti

2024 yılının ilk tırmanışını gerçekleştiren Ağrı Dağı'ndaki yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grupta bulunan Ukraynalı dağcı Danil Odynets, tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düşmüştü. Olayın ardından ekipler tarafından hastaneye götürülen ve tedavi altına alınan Danil Odynets, hastaneden çektiği bir video aracılığıyla Türklere teşekkürlerini iletti.