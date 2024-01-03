Ağrı Dağı'nda yaralanan ukraynalı dağcı türklere teşekkür etti

2024 yılının ilk tırmanışını gerçekleştiren Ağrı Dağı'ndaki yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grupta bulunan Ukraynalı dağcı Danil Odynets, tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düşmüştü. Olayın ardından ekipler tarafından hastaneye götürülen ve tedavi altına alınan Danil Odynets, hastaneden çektiği bir video aracılığıyla Türklere teşekkürlerini iletti.
Danil Odynets, tedavisinin hala devam ettiğini belirterek,
"1 Ocak’ta Ağrı Dağı’na tırmanmayı denedim. Ne olduğunu anlamadan bir kaza geçirdim. Türk insanları bana yardım etti ve beni hastaneye götürdü. Bana hemen tedavi uyguladılar ve şu an hala hastanede tedavi görüyorum. Şimdi daha iyi hissediyorum ve umarım daha iyi olurum. Türklere minnettarım çünkü kazadan sonra herkes benim yanımda oldu, bana destek oldu. Ayrıca bana yardım eden Türk rehberlere ilk tırmanışımdan kazaya kadar yanımda oldukları için teşekkür ederim. Bana iyi davranan ve beni tedavi eden hastaneye de teşekkür ederim. Umarım her şey iyi olur"
şeklinde ifadeler kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.