Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde çobanlık yapan 30 yaşındaki Sait Göktaş, kaybolan koyunlarını aramak için dağlık bölgeye gitti. Ancak, sarp kayalıkların bulunduğu alanda yürürken, 15 metre yükseklikten uçuruma düşerek ağır yaralandı.

Göktaş, telefonuyla yakınlarından yardım istedi. Olayın ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Göktaş'ın bulunduğu yeri tespit etti ancak sedye ile yukarı çıkarmak mümkün olmadığı için helikopter desteği talep edildi. Şırnak İl Jandarma askeri helikopteri olay yerine gelerek, helikopterden sarkıtılan halata bağlanan sedye ile Göktaş'ı yukarı çekti. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan Göktaş, helikopterle Şırnak İl Jandarma Komutanlığına taşındı. Buradan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay anları ise kameralar tarafından kaydedildi. Göktaş'ın yaşadığı dramatik olay, askeri helikopterin kurtarma operasyonuyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı