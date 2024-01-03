Bu kadarı pes dedirtti: Sadaka kutusu hırsızı yakalandı

Isparta'nın Çelebiler Mahallesi'nde bulunan bir unlu mamul satışı yapan iş yerinde meydana gelen olayda, bir şahıs tarafından sadaka kutusu çalındı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinin kasa kısmında içerisinde ihtiyaç sahipleri için toplanan yaklaşık bin TL paranın bulunduğu sadaka kutusu, hırsızlık olayının meydana geldiği sırada çalındı.

Olayın hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak belirlenen A.T., güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin pastaneye müşteri gibi gelip iş yerindeki çalışanın kasadan uzaklaştığı sırada sadaka kutusunu montunun içine attığı ve daha sonra pastadan ayrıldığı net bir şekilde görülebiliyor. Güvenlik kamerası kayıtları, olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı