Jandarmadan operasyon: Metamfetamin ve payp ele geçirildi

Zonguldak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Devrek ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, arama kararına istinaden düzenlenen operasyonda araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında detaylı bir arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda, 98 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Zonguldak Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelesini sürdürerek, toplum sağlığını koruma adına önemli bir adım atmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı