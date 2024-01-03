Dorse tabanında 138 kilo skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada dorse tabanında 138 kilo skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir araç takibe alındı.

Araç durdurulduktan sonra, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği ile detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda, aracın dorse tabanında vakumlu poşetlere paketlenmiş halde toplamda 138 kilogram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ü.K., adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda, Elazığ'da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticaretine yönelik önemli bir mücadele daha verilmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı