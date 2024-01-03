03 Oca 2024 - 17:30 - Asayiş

Malatya Narkotik Ekiplerinden 14 ikamete operasyon

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamalara göre, sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 14 hedef şahsa ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.