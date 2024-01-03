- Asayiş

Malatya Narkotik Ekiplerinden 14 ikamete operasyon

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamalara göre, sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 14 hedef şahsa ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Malatya Narkotik Ekiplerinden 14 ikamete operasyon mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İl Narkotik Şube ekiplerinin yapmış olduğu operasyonlarda; 14 parça halinde 209,81 gram uyuşturucu ot, 88 adet yeşil reçeteye tabi hap, 6 parça halinde 6,43 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

13 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Dosya kapsamında 13 şüpheli şahısın yakalandığı, firari bir şahıs hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yakalanan 13 şahsa ise TCK 188 suçundan işlem yapıldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: BÜLTEN
# Malatya il emniyet müdürlüğü, Malatya narkotik, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, Malatya Narkotik operasyon

03 Oca 2024 - 17:30 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL