Yılın ilk meclis toplantısında hangi kararlar alındı? Çınar’a bakın hangi yetkiler verildi?

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ve teklifleri görüşülerek karara bağladı.

DENETİM KOMİSYONUNDA YER ALACAK İSİMLER

Toplantıda ilk olarak Yeşilyurt Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belirlendi. Buna göre yapılan seçim sonucunda; Ramazan Yakıcı, Esin Tanrıverdi, Memet Özen, Şeyda Öztürk Aslan ile İsmail Aydın Denetim Komisyonuna seçildi.

BELEDİYE BAŞKANINA VERİLEN YETKİLER

Gündemin 7’nci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifine göre,

“İlçemizin kalkınmasının temini için; stratejik plan çerçevesinde yapılması uygun görülen her türlü iş ile beraber Toplu Konut İdaresi Başkanlığından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, İller Bankası ile ülkemizde faaliyet gösteren diğer bankalardan, yurt içi ve yurt dışındaki yabancı finans kuruluşları ile yabancı bankalardan kredi şeklinde borç alma ve işlemlerini takip etme, sözleşme ve kredi şartlarını kabul ve imza etme, alınacak borç ve kredi miktarını tayin etme, araç iş makineleri satın almak için diğer bankalar ve İller Bankası ile anlaşma yapma, sözleşmeleri imzalama, kefalet ve teminat mektubu alma, Leasing usulü ile yurt içinde ve yurt dışındaki firmalardan araç ve iş makinelerini satın alma, sosyal yardımda bulunmaya, taşınmaz alım satım yapmaya, meclis üyelerini ve belediye çalışanlarını yurt içi ve yurt dışına göndermeye, ilçemiz öğrencilerini yurtiçi seyahate göndermeye, yapılacak olan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ihtiyaç halinde TOKİ, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü gibi Kamu Kurum ve Kuruluşları ile birlikte protokolleri imzalamaya, belediye adına yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve borçlanmalardan dolayı belediyemize ait gayrimenkulleri ipotek etmeye, ipotekli yerleri almaya, satmaya, ilçemizin kültürel ve sosyal tanıtımı kapsamında ulusal ve uluslararası festival, yarışma, şölen, konferans, turnuva, spor müsabakası, seminer gibi organizasyonları düzenlemeye ve yapmaya bu amaçla açık hava ilanlarının yapılmasına, ilan tanıtım uygulamaları ve benzerlerini düzenlemeye etkinlik ve müsabakalarda dereceye girenlere ödül vermeye, 5393 sayılı belediye kanununun 14’üncü maddesi gereği amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmaya yetkili kılınmak üzere, aynı yasanın 68’inci maddesi (e) bendi gereği belediyenin faaliyet konulu işlerinde kullanılmak üzere, 2024 yılı için Belediye Başkanı Mehmet Çınar 'a yetki verilmesi”

maddesi meclis çoğunluğuyla kabul edildi.

ÇALIŞMA ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Gündemin 3’üncü maddesinde denetim komisyonu emrinde çalıştırılacak kişi ve gün sayısı ile çalışma ücretleri belirlendi. Buna göre,

“İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10 binin üzerindeki belediyelerde, her yılın ocak ayı toplantısında meclis üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içerisinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmaları esnasında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ve çalışma ücretleri belediye meclisince belirlenir"

maddesi meclis kararıyla kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere 5 Ocak 2024 Cuma günü saat 14.00’da yeniden bir araya gelecek.