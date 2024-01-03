Sahibinden.com'dan domain iddialarına yanıt!

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Sahibinden.com, gece saatlerinden itibaren yaşanan erişim sorununa resmi bir açıklama yaparak yanıt verdi.

DOMAİN İDDİALARI

Sahibinden.com'un domain süresini uzatmayı unuttuğu ve bu nedenle Florida merkezli bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındığı iddia edildi.

NETWORK SOLUTİONS LLC

Network Solutions, ABD merkezli bir teknoloji şirketi olup, Web.com'un bir yan kuruluşudur. 2018 itibariyle 6.7 milyonun üzerinde kayıt ile 4. en büyük .com alan adı kayıt kuruluşu.

DOMAİN NEDİR?

Domain, bir web sitesinin adı ve adresidir. Genellikle "alanadi.com" veya "alanadi.net" gibi şekillerde ifade edilir ve kullanıcılar tarafından web sitesini tanımlamak için kullanılır.

DOMAİN SÜRESİ NE KADAR?

Domain tescili uzantılara bağlı olarak 1 yıl ile 10 yıl arasında değişebilir. Domain süresini uzatmayan kişiler belirli bir süre sonra cezalı işlem ücreti ödemek durumunda kalabilirler.

SAHİBİNDEN.COM'DAN AÇIKLAMA

Sahibinden.com, yaşanan erişim sorununu resmi Instagram hesabı üzerinden teknik bir sorunla bağlantılı olduğunu açıkladı. Sorunun en kısa sürede çözüleceği ve bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi