Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Süleyman Savaş Hacıevliyagil’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Heybetli Sokak, Süreç Eryaman Sitesi, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Azmi Kayış’ın taziye adresi: Yeşiltepe Konteyner Kent, No:100, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Davut Kanat’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hatunsuyu Caddesi, No:64, Yeşilyurt,
25 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Vildan Donat’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Diriliş Sokak, No:3, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemile Tatar’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Menevşe Sokak, No:33, Battalgazi,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aysel Yüksel’in taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,
75 yaşında vefat eden ve Karaköy Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hasan Selçuk’un taziye adresi: Karaköy Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Gümüşlü Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Nadire Pekşen’in taziye adresi: Gümüşlü Mahallesi, Arguvan,
95 yaşında vefat eden ve Karahüyük Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Tamam Bal’ın taziye adresi: Karahüyük Mahallesi, Arguvan”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.