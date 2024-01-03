Deprem mahalle kültürünü yok mu ediyor? Koyunoğlu Mahallesi’nden kentsel dönüşüm talebi

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Koyunoğlu Mahallesi de büyük hasar aldı. Şehrin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Koyunoğlu Mahallesi’nde yüzlerce konut yıkılırken, birçok vatandaş da çaresiz içerisinde kaldı. Mahalledeki yıkım hakkında BUSABAH Medya’ya konuşan Mahalle Muhtarı Aliseydi Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Mahalle Muhtarı Aliseydi Özdemir, depremlerden önce mahallede yaklaşık 7 bin 800 vatandaşın yaşadığını, 3 bin 200 konutun olduğunu söyledi.

“Şu anda maalesef ağır hasar ve orta hasarlı olarak 850 konutumuz yıkıldı ve yıkılmayı bekleyen orta hasarlı binalarımız var” diyen Özdemir,

“Ağır hasarlı binalarımız yıkıldı, 35 tane orta hasarlı binalarımızda yıkılmayı bekliyor. Tabi orta hasarlı evler içinde yıkım kararı verildi. Yıkımlar yeniden başladı”

dedi.

“MİLLET, DEVLET EL ELE VERDİ”

Deprem psikolojisini atlatmaya çalıştıklarını ifade eden Özdemir,

“Mahallemizde ilk depremlerde hiç ev yıkılmadı, ikinci depremde sadece benim evim yıkıldı. Mahallemizde depremlerden dolayı yıkılan bir bina vardı ama hasar alan bina çoktu. Depremlerde kimsenin burnu kanamadı. İlk depremden sonra herkes dışarıdaydı zaten. Buna rağmen muhtarlığı açtık, camimizi açtık, sosyal tesisimizi açtık, Diniye Çalık İlköğretim vardı orayı da vatandaşların barınması için açtırdık. Deprem sürecinde dört noktada yemek dağıtımı yaptık. Allah devletimize de milletimize zeval vermesin. Gerçekten vatandaş, millet, devlet el ele verdi. Bu süreci atlatma çalışıyoruz”

şeklinde konuştu.

“MAHALLEMİZ BOŞ KALACAK”

Kentsel dönüşüme ihtiyaçları olduğunu kaydeden Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim özellikle iki sokağımızda hasar çok oldu. Halife Sokak ve Hacı Evliya Sokak’ta çok yıkım oldu. Yıkım yoğunluğu buralarda oldu. 35-40 yıllık binalar oldukları için depremlerde ağır hasar aldılar. Mahallemiz merkezi bir mahalle, her tarafa yürüme mesafesinde ve burası çok eski bir mahalle olduğu için buranın boşaltılmasını istemiyoruz, böyle olursa mahallemize yazık olur. Devletimiz mahallemizde kentsel dönüşüm yaparsa tekrar geri dönmeler olur. Yoksa TOKİ’den ev çıkanlar oralara gidecekle ve mahallemiz boş kalacak. Mahallemizin silueti de bozulur. Mahalle kültürünün yok olmasını istemiyoruz, mahallemizi seviyoruz. Malatya’nın eski yerleşim yerlerinden olduğu için burada herkes birbirini tanıyor. Evleri ağır hasar alıp da şehir dışına çıkan vatandaşlarımızı geri getirebilmek için yerinde dönüşüm veya kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Hak sahipliğine başvuran yaklaşık 550 kişi var. Bu insanları TOKİ’ye yerleştirmek yerine, kentsel dönüşümle tekrar mahallemize kazandırabiliriz.”

“MALATYA’MIZ YIKILDI”

Zor günleri el birliğiyle atlatacaklarını belirten Özdemir,

“Allah devletimize güç kuvvet versin, vatandaşımıza feraset versin. İnşallah birlik beraberlik daim olsun. Malatya'mız yıkıldı. El birliğiyle bu zor günleri atlatacağız inşallah. Allah bir daha hem ülkemize hem de milletimize böyle bir felaket yaşatmasın”

dedi.

“ÇOCUKLARIM, TORUNLARIM BU MAHALLEDE BÜYÜDÜ”

40 yıldır Koyunoğlu Mahallesi’nde yaşadığını anımsatan Fatma Gürbüz isimli kadın ise,

“Hayatımız bu mahallede geçti. Komşuluk ilişkilerimiz, akraba bağımız bu mahallede çok güçlü. 40 yıldır bu mahallede ikamet ediyoruz. Çocuklarım, torunlarım bu mahallede büyüdü. Eşim bu mahallede hayatını kaybetti. Bu mahalle de elimizden giderse tamamen biterim. Ben mahallemde kalmak istiyorum. Burada müteahhitler değil de devlet eliyle evlerimiz yapılsın. Yerinde dönüşüm veya kentsel dönüşüm bu mahallede gerçekleştirilsin. Hazır yer, devlet baba gelip yapsın burayı”

şeklinde konuştu.

“EN ESKİ YERLEŞİM YERİNDEN BİRİSİ”

Mahallelilik kültürünü yaşatmak istediklerini dile getiren Ahmet Gürsu isimli vatandaş da,

“Bizim mahallemiz Malatya’nın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Koyunoğlu Mahallesi her yere aynı uzaklıkta olan bir mahalle. Evlerimizde hasar var, çoğu evimiz yıkıldı ama biz yerimizden vazgeçmek istemiyoruz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada evlendik, burada ölmek istiyoruz. Eğer bir dönüşüm yapılacaksa, o da mahallemizde olabilir. Kimse yerinden vazgeçmek istemiyor. Mahallelilik kültürünü burada yaşatmak istiyoruz”

ifadelerini kullandı.