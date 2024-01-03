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Sivasspor’da mesai sürüyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sivasspor’da mesai sürüyor mask
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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar bu akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, sivasspor, Bülent Uygun

03 Oca 2024 - 16:36 - Spor

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