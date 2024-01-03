Amatör lig maçında gerginlik

Trabzon 1. Amatör Ligi B Grubu'nda Araklı 1961 Spor ile Trabzon Ortahisarspor arasında Sürmene ilçesinde Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'da oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Ortahisarspor teknik ekibinde yer alan ve karşılaşmayı tribünden takip eden antrenör O.A. ile foto film görevlisi polis arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası O.A. gözaltına alınmak istenince maçta görevli polislerle, Ortahisar teknik heyeti, yedek futbolcular ve yöneticiler arasında gerginlik yaşandı.
Yaşanan olayın ardından polis ekiplerine hakarette bulunduğu iddiasıyla O.A. gözaltına alınırken, soyunma odasına giden iki takım oyuncularının tekrar sahaya dönmesi ile tamamlanan karşılaşma 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.