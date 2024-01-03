03 Oca 2024 - 16:32 - Spor

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.