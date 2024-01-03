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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı mask
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Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig

03 Oca 2024 - 16:32 - Spor

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