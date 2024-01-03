Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla idmanı sürdürdü. Pas çalışmalarının yapıldığı günün tek antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.