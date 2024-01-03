4 ve 5 Ocak’ta dikkat! Bu uyarı Bingöl ve Tunceli’ye

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgede planlanan elektrik kesintisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaştı. İşte kesinti ile ilgili detaylar:
BİNGÖL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tahmini Süre: 4 saat 30 dakika
Etkilenen Şehir: Bingöl
Etkilenen İlçe Belediyesi: Merkez
Kesinti Yaşanan Bölgeler: Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi ve çevresi
Kesinti Sebepleri: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Kesinti Zamanı:
Başlama Zamanı: 05 Ocak 2024 Cuma 09:00
Bitiş Zamanı: 05 Ocak 2024 Cuma 13:30
Haber Kaynağı: Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
Bu planlı kesintinin, bölgedeki elektrik altyapısının bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruda, kesintinin belirtilen süre zarfında tamamlanacağı ve normal elektrik akışının yeniden sağlanacağı bilgisi verilmiştir.
TUNCELİ OVACIK İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler:
Sarıtosun Köyü
Pulur Mahallesi
Gözeler Köyü
Köşeler Köyü
Paşadüzü Köyü
Kandolar Mahallesi
Koyungölü Köyü
Ada Köyü
ve diğerleri...
Tahmini Kesinti Süresi: 7 saat 30 dakika
Kesinti Başlangıç Tarihi: 5 Ocak 2024, 09:30
Beklenen Kesinti Bitişi: 05.01.2024 Cuma, 17:00
Bu kesinti planlı bir yatırım çalışması kapsamında gerçekleştirilecek olup, belirtilen süre zarfında elektrik akışı normalleştirilecek.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.