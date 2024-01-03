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4 ve 5 Ocak’ta dikkat! Bu uyarı Bingöl ve Tunceli’ye

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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgede planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detayları duyurdu. İşte, 4 ve 5 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek elektrik kesintisi hakkındaki bilgiler. Bingöl ve Tunceli illerini etkileyecek olan elektrik kesintisi, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlandı. İki günlük süreçte gerçekleştirilecek bu kesinti ile ilgili detaylar şu şekilde:
4 ve 5 Ocak’ta dikkat! Bu uyarı Bingöl ve Tunceli’ye mask
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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgede planlanan elektrik kesintisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaştı. İşte kesinti ile ilgili detaylar:

BİNGÖL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tahmini Süre: 4 saat 30 dakika

Etkilenen Şehir: Bingöl

Etkilenen İlçe Belediyesi: Merkez

Kesinti Yaşanan Bölgeler: Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi ve çevresi

Kesinti Sebepleri: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Kesinti Zamanı:

Başlama Zamanı: 05 Ocak 2024 Cuma 09:00

Bitiş Zamanı: 05 Ocak 2024 Cuma 13:30

Haber Kaynağı: Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.

Bu planlı kesintinin, bölgedeki elektrik altyapısının bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruda, kesintinin belirtilen süre zarfında tamamlanacağı ve normal elektrik akışının yeniden sağlanacağı bilgisi verilmiştir.

TUNCELİ OVACIK İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etkilenen Yerler:

Sarıtosun Köyü

Pulur Mahallesi

Gözeler Köyü

Köşeler Köyü

Paşadüzü Köyü

Kandolar Mahallesi

Koyungölü Köyü

Ada Köyü

ve diğerleri...

Tahmini Kesinti Süresi: 7 saat 30 dakika

Kesinti Başlangıç Tarihi: 5 Ocak 2024, 09:30

Beklenen Kesinti Bitişi: 05.01.2024 Cuma, 17:00

Bu kesinti planlı bir yatırım çalışması kapsamında gerçekleştirilecek olup, belirtilen süre zarfında elektrik akışı normalleştirilecek.

 

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03 Oca 2024 - 16:23 - Gündem

Muhabir  Besime Güner

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