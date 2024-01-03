Battalgazi Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk olağan toplantısının 1’inci birleşim, 1’inci oturumunu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi. 12 gündem maddesinin görüşüldüğü yılın ilk olağan toplantısında ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ve komisyon raporları görüşülürken meclis üyelerinin huzur hakkı belirlendi ve denetim komisyonuna üyeler seçildi.

“ÇOK GÜZEL HİZMETLERE HEP BERABER İMZA ATMIŞ OLDUK”

Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, gündem maddelerine geçilmeden önce 2024 yılının tüm dünyaya ve ülkemize sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yaklaşık beş yılımızı tamamlamış olduk. Tüm arkadaşlarımın bunda emeği var. Emeklerinden dolayı herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ahenkli ve uyumlu bir şekilde bu dönemi tamamlamış olduk. Çok güzel hizmetlere hep beraber imza atmış olduk. Sıkıntılı süreçler Battalgazi bölgesinde yeni yerleşke yerlerinin açılmasına vesile oldu. Sıkıntılı süreçlerde krizi fırsata çevirdik. Ve sonuç olarak meyvelerini almış olduk. Şükürler olsun ki, ‘belediyeden talebimiz oldu, bu talebimiz yerine getirilmedi’ şeklinde bir ifadeyle, cümleyle karşılaşmadık. Bu da çok önemli bir meziyet, başarı olarak addediyorum. Deprem sonrasındaki süreçte insanları çadıra kavuşturmak, konteynere kavuşturmak, onların yiyecek, giyecek ihtiyaçlarını karşılamak gibi çalışmalarımız oldu. 2023’ün son üç ayı yapmış olduğumuz çalışmaları hızlı, seri şekilde anlatmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz çalışmalarla hakikaten Battalgazi’ye bir katma değer sağladığımızı düşünüyorum. Aldığımız bayrağı hep daha ileriye taşımaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı 2’inci birleşimin 1’inci oturumu için 9 Ocak Salı günü saat 14:00’te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yeniden bir araya gelecek.

Kaynak: BÜLTEN