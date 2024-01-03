Arguvan Türkülerinin kökeni ve kültürel zenginlikleri

Arguvan, doğuda Arapgir, batıda Hekimhan, kuzeyde Sivas ile Divriği ilçesi, güneyde ise Malatya ve Elazığ topraklarıyla çevrilmiştir. Malatya'nın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ilçesi olarak bilinen Arguvan'ın, Yoncalı, merkez, 46 köyü, 4 mahallesi ve 73 mezrası bulunmakta.

İlçenin coğrafi özellikleri genellikle engebeli olup, kuzeyi dağlık ve güneyi plato özellikleri taşır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin iklimini yansıtan Arguvan'da meyvecilik, hububat ve baklagiller üretimi yaygın. Özellikle Arguvan'ın meşhur kavunu, lezzetiyle rağbet görmekte.

Arguvan'ın gezilecek yerleri arasında, ilçe merkezine 10 km uzaklıktaki Kızık köyündeki Balıklı Çeşme, Bemara Çayı'nın geçtiği yeşilliklerle dolu vadi ve Dolaylı Mahallesindeki Büyük Bağ adındaki kaynak bulunmakta.

Arguvan'a bağlı belde ve köyler arasında Akören, Armutlu, Asar, Bozan, Çayırlı, Ermişli, Güveçli, Kışla, Kızık, Morhamam, Yeniköy gibi yerleşim birimleri bulunmakta. Toplamda 7,864 kişilik bir nüfusa sahip olan bu köyler, Arguvan'ın kültürel ve sosyal yapısına katkı sağlamakta.

Arguvan'ın müzik kültürü de oldukça zengindir. Arguvan türküleri, geleneksel halk müziğinin farklı bir söyleyiş tarzını temsil eder. Bu türküler, sözlerin anlaşılır ve basit olması, güncel konuları işlemesi ve duygusal ifadelerin güçlü bir şekilde yansıtılmasıyla öne çıkar. Arguvan türküleri, Anadolu halk müziği repertuarında önemli bir yer edinmiş ve TRT tarafından da sıklıkla seslendirilmiştir.

Her yıl Temmuz ayında düzenlenen "Uluslararası Arguvan Türkü Festivali," Arguvanlıları bir araya getirerek, türküleri, şairleri ve sanatseverleri buluşturur. Türkülerin yanı sıra şiirlerin de okunduğu, konserlerin düzenlendiği bu festival, Arguvan'ın kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmakta. Arguvan Türkü Festivali, sadece müzikseverleri değil, aynı zamanda gurbette yaşayan Arguvanlıları da bir araya getirerek hasret giderme ve kaynaşma fırsatı sunuyor.