- Kültür Sanat

Malatya’da tiyatro günleri başlıyor On gün ücretsiz izlenebilecek

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı dünya tiyatro repertuarının önemli yazarlarının beş oyununun Malatya halkı ile buluşacağı Malatya Tiyatro Günleri, serinin ilk oyunu “Oy Tabip” isimli tiyatro gösterisi ile başladı.
Malatya’da tiyatro günleri başlıyor On gün ücretsiz izlenebilecek mask
Malatya’da tiyatro günleri başlıyor On gün ücretsiz izlenebilecek
Malatya’da tiyatro günleri başlıyor On gün ücretsiz izlenebilecek
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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi'nin katkılarıyla düzenlenen Malatya Tiyatro Günleri ilk gösterimde yoğun ilgi ile izlendi.

ON GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ OLARAK MALATYA HALKIYLA BULUŞACAK

Gösteriye Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve tiyatro severler katıldı. On gün boyunca ücretsiz olarak Malatya halkıyla buluşacak olan oyunlar serisinin genel sanat yönetmenliğini Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Önder yapıyor. Oyunlar, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Sahnesinde seyircisi ile buluşmaya devam edecek.

MALATYA TİYATRO GÜNLERİ PROGRAM AKIŞI

Malatya Tiyatro Günleri program akışı ise şu şekilde belirtildi

“3 Ocak Çarşamba saat 20.00’da BEYAZ,

4 Ocak Perşembe saat 20.00’da NİHAYET BİTTİ

5 Ocak Cuma saat 20.00’da DERYA GÜLÜ,

6 Ocak Cumartesi saat 20.00’da SIRÇA HAYVAN KOLEKSİYONU,

8 Ocak Pazartesi saat 20.00’da OY TABİP,

9 Ocak Salı saat 20.00’da BEYAZ,

11 Ocak Perşembe saat 20.00’da NİHAYET BİTTİ,

15 Ocak Pazartesi saat 20.00’da DERYA GÜLÜ,

16 Ocak Salı saat 20.00’da SIRÇA HAYVAN KOLEKSİYONU” oyunları seyirci ile buluşacak.

Kaynak: BÜLTEN

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03 Oca 2024 - 13:39 Malatya- Kültür Sanat

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