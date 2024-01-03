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Komşuya yeni yılın ilk karı düştü

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Komşuya yeni yılın ilk karı düştü. Elazığ’da yeni yılın ilk karı yüksek kesimlere düştü.
Komşuya yeni yılın ilk karı düştü mask
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Elazığ’da yeni yılın ilk karı yüksek kesimlere düştü.

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Kent genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterirken, Güneykent Mahallesi başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sağanak yağış, kar yağışı, Elazığ

03 Oca 2024 - 13:22 Elaziğ- Bölge

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