Komşuya yeni yılın ilk karı düştü

Elazığ’da yeni yılın ilk karı yüksek kesimlere düştü.

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Kent genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterirken, Güneykent Mahallesi başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı