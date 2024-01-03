Komşuda facia gibi kaza

Kaza, Kahta Baraj Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman K. yönetimindeki 38 KS 161 plakalı otomobil ile Malik Eşter K. (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Meydana gelene kazada motosiklet sürücüsü ve arakasında yolcu olarak bulunan Muhammet Emin K. (19) yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Malik Eşter K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.