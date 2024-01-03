- Bölge

Yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

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Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü yollarda, sürücüler araçlarının farlarını açarak ilerliyor.
Yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor mask
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Şanlıurfa’da dün gece yoğunlaşan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkili oluyor. Şanlıurfa - Diyarbakır ve Şanlıurfa - Adıyaman karayolunda görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Oca 2024 - 13:07 Şanliurfa- Bölge

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