Yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa’da dün gece yoğunlaşan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkili oluyor. Şanlıurfa - Diyarbakır ve Şanlıurfa - Adıyaman karayolunda görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı