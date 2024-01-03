Diyarbakır dikkat! 13 ilçeye uyarı geldi

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler;
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Otluca, Ziyaret, Salihli, Yamaçlar, Çayırdere, Kesentaş, Yolbulan, Dağarası, Salihli, İstasyon, Bagür, Şirinevler bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Eliaçık, Çavuşlu, Serçeler, Güngeçti, Çakıllı, Uyanık, Tilkilik, Koyunlu, Uğurlu, Yağmurköy, Hasanpınar, Çatalköy, Çeltikli, Başköy, Yukarısalat, Karatepe bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Eski bölgesine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Yaygınkonak bölgelerine,
Yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Yeşilsırt, Biçer, Kocaalan, Boğaz bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Barış, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Fırat, Peyas, Huzurevleri, Talaytepe, Medya, Fabrika, Üçkuyu bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Günalan, Suçıktı, Eryolu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Özbek, Kurudere, Güllük, Konuklu, Ayhan, Ünal, İnkaya, Üçkuyu, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Yazıköy, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Güçlü, Çağdaş, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Alıncak, Akbaş, Kocalar, Alibey, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Sarıbuğday, Bağdere, Sulubağ, Yamaçköy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.