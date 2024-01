Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Abdulvahap Kahraman, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan 2019 yılında göreve geldiği günden itibaren Pandemi süreci, 2020 Elazığ depremi ve son olarak bin yılın felaketi olarak nitelendirdiğimiz deprem sürecini sahada ekibi ile birlikte başarılı bir süreç ile yürütmüştür” dedi.

“BBP YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE SEÇMENLERİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Büyük Birlik Partisinin her zaman yanlarında olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, “Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı ve Yönetimi Cumhur İttifakı ortağı olarak her daim yanımızda oldular, çalışmalarımıza destek verdiler. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrin geleceğini daha aydınlık bir hale getirmek, şehri geçmişine layık geleceğe hazırlama noktasında birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Başkanımızın şahsında Büyük Birlik Partisi Yönetim Kurulu Üyelerine ve seçmenlerine şükranlarımı sunuyorum. İl Başkanımızın da ifade ettiği gibi göreve geldikten sonraki süreç içerisinde aldığımız tablo ve akabinde Elazığ depremi, Pandemi ve sonraki süreçte küresel kriz ve bin yılın felaketini geçirdik. Bu süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak dimdik ayakta durarak vatandaşımızın yaralarının sarılması noktasında bütün paydaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba gösterdik. Bütün bu sıkıntıların içerisinde Malatya tarihinin toplam yatırımlarının kat be kat fazlası da yine bu dönemde yapıldı. Kuzey ve Güney Kuşak Yolları, Danişmendgazi Bulvarı, Anayurt Bulvarı, Güldal Akşit Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı gibi Malatya tarihinde açılmayan yollar açıldı. Türkiye’nin en büyük parkları bu dönemde yapıldı. Beydağı Tabiat Parkı yine bölgenin en büyük spor tesisleri yine bu dönemde yapıldı. Ekmek Yemek Fabrikası, Doğu Batı Kollektörü, Arıtma Tesisleri, Kırsal Kesimlerin asfaltının yapılması, Yeni kaptajlar, araç filolarının yenilenmesi asrın felaketini yaşamış olmamıza rağmen yapılan hizmetlere baktığımız zaman Malatya tarihine baktığımız zaman yapılan hizmetlerin kat be kat fazlası bu dönemde gerçekleştirildi” açıklamalarında bulundu.

“BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE BAŞARILARININ DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ”

Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Abdulvahap Kahraman desteklerin devam edeceğini bildirerek, “Bundan sonraki süreçte de başarılarının devam etmesini diliyoruz. Bu süreçte Malatya’mızı ileriye taşımak adına Parklardan tutunda Millet Kütüphanesine, Çevre Yollarından bağlantı yollarına ve beton santrallerine kadar büyük hizmetler gerçekleştirilmiştir. BBP olarak yapılan bu hizmetlerin her zaman destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakının bir ortağı olarak Malatya için yapılacak olan hizmetlerde başkanımızın yanında olacağız ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“İNŞALLAH MALATYA DAHA AYDINLIK YARINA KAVUŞACAKTIR”

Cumhurbaşkanının ifadelerine yer veren Selahattin Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımız da Malatya’ya teşriflerinde şunu ifade ettiler, ‘Ankara, İstanbul, İzmir gelin Malatya’da bu hizmetler nasıl yapılıyor ona göre hareket edin. Ağlamadan hizmetler nasıl yapılıyor.’ Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi gerçekten asrın projesidir. Hemen yanında Buğday Pazarı ve Lisanslı Kuru Kayısı Soğuk Hava Deposu önemli projelerdir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın ifadesi ‘Bu hizmetler bütçe ile ifade edilebilecek hizmetler değil ancak Cenab-ı Allah’ın bereket kavramı ile ifade edilen hizmetler’ demesi Malatya’da manevi bir gücün olduğunun en temel göstergesidir. BBP İl Başkanımıza ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Malatya’mızı geleceğe taşıma noktasında Malatya’nın mazisine layık istikbale hazırlanması noktasında el ele gönül gönüle vereceğiz. İnşallah Malatya daha aydınlık yarına kavuşacaktır” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN