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Kulüp açıkladı 2 oyuncu ile yollar ayrıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu 3’üncü Lig’de mücadele veren Malatya Arguvanspor’da yapılan transferlerle birlikte bazı futbolcularla da yollar ayrıldı. 3’üncü Lig 1’inci Grupta mücadele eden mavi beyazlı ekipte, Enes Filiz ve Ferhat Canlı ile yollar ayrıldı. Malatya Arguvanspor sezonun ilk yarısında 17 gol yiyip sadece 8 gol kaydedebildi.
Kulüp açıkladı 2 oyuncu ile yollar ayrıldı mask
Kulüp açıkladı 2 oyuncu ile yollar ayrıldı
Kulüp açıkladı 2 oyuncu ile yollar ayrıldı
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Özellikle gol yollarında skor üretmekte sorun yaşayan Malatya Arguvanspor, bu soruna çözüm ararken yeni teknik adam Çağakan Kıran ve yeni transferlerin bu yaraya merhem olması bekleniyor.

ENES FİLİZ VE FERHAT CANLI İLE YOLLAR AYRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu 3’üncü Lig 1’inci Grupta mücadele eden Malatya Arguvanspor, sezonun ilk yarısında 17 gol yiyip sadece 8 gol kaydedebildi. Takıma skor anlamında katkı veren Enes Filiz ve Ferhat Canlı ile yollarını ayıran mavi beyazlı ekip, gol yollarındaki sorunu çözme adına transfer yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor. Çıktığı 14 karşılaşmadan sadece 2 galibiyet alabilen Malatya Arguvanspor geçtiğimiz günlerde Almanya çıkartması yaparak 2 ismi kadrosuna katarken, bunlara bir yenisini ekledi ve orta saha oyuncusu genç bir yetenek olan Berzan Şahin ile anlaştı. Malatya Arguvanspor’da bugün yapılan açıklamada takıma skor anlamında katkı sunan futbolculardan Enes Filiz ve Ferhat Canlı ile yolların ayrıldığı belirtildi.

YARAYA MERHEM ARANIYOR

Sezonun ilk yarısında 3’üncü teknik adamla çalışmaya başlayan mavi beyazlı ekipte göreve gelmesi ile dikkatleri üzerine çeken ve özellikle gurbetçi oyuncular ile temas halinde olduğu görülen Çağakan Kıran’ın sezonun ikinci yarısı için nasıl bir takım oluşturacağı ise henüz bilinmiyor. Özellikle gol yollarında skor üretmekte sorun yaşayan Malatya Arguvanspor bu yarasına merhem ararken yeni teknik adam Çağakan Kıran ve yeni transferlerin bu yaraya merhem olması bekleniyor. Malatya’yı profesyonel anlamda bu yıl temsil eden tek takım olan Malatya Arguvanspor takım içerisindeki bu sorunu çözüp oluşturulacak yeni kadro ile puan sıralamasında süt sıralara tırmanmak istiyor. Bu sezon Play-Off ümitlerini kaybeden mavi beyazlı ekibin öncelikli hedefi ligde kalmak olacak.

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03 Oca 2024 - 12:31 Malatya- Spor

Muhabir  Recep Bağdat

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