Malatya Büyükşehir Belediyesinden uyarı geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi son günlerde kimliği belirsiz bazı kişi ve kişilerce vatandaşların aranıp kimlik bilgilerine ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi. Özel numaradan vatandaşları arayan dolandırıcılar Malatya Büyükşehir Belediyesinden aradıklarını söyleyerek birtakım bahanelerle vatandaşların kimlik bilgilerine ve bazı özel bilgilere ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi konu hakkında açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Belediye tarafından hiçbir şekilde herhangi bir kimlik bilgisi istenmediğini bildirdi.

“KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşı uyararak, “Son günlerde kimliği belirsiz bazı kişiler, özel numaralardan vatandaşları arayıp, kedilerini Büyükşehir Belediyesi personeli olarak tanıtıp kimlik bilgileri talep etmektedirler. Büyükşehir Belediyemiz tarafından hiçbir şekilde vatandaşlar aranarak kimlik bilgileri talep edilmemektedir. Dolandırıcılık suçlarının mağduru olmamak ve bu suçlara karşı bilinçli olmak adına bu suç ile ilgili uyarı ve ikazlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu tür aramalara maruz kalırsanız, kesinlikle itibar etmeyiniz” açıklaması yapıldı.

Kaynak: BÜLTEN