Bir zam haberi daha! Akaryakıta ne kadar zam geldi?

Gelen ÖTV zammı ile birlikte benzinin litre fiyatına 2,30 TL, motorine ise 2,16 TL zam bekleniyor. 40 litrelik bir depoda 90 TL ile 95 TL arası fark oluşacağından araç sahibi vatandaşlar şimdiden akaryakıt istasyonlarına giderek zam yürürlüğe girmeden depolarını doldurmak istiyor.

İŞTE AKARYAKITA GELECEK ZAM ORANI

Ekmeğe zammın da gündemde olduğu bugünlerde akaryakıta gelen ÖTV zam oranı da belli oldu. Akaryakıta gelen yüzde 25,6’lık ÖTV zammı ile birlikte, akaryakıtta pompa fiyatlarına yansıtılacak zam oranları da şekillendi. Gelen ÖTV zammı ile birlikte benzinin litre fiyatına 2,30 TL, motorine ise 2,16 TL zam bekleniyor. 40 litrelik bir depoda 90 TL ile 95 TL arası fark oluşacağından araç sahibi vatandaşlar şimdiden akaryakıt istasyonlarına giderek zam yürürlüğe girmeden depolarını doldurmak istiyor. Açıklanan yıllık enflasyon verileri sonrası marketlerde birçok üründe fiyat değişikliğinin yaşanması bekleniyor.

EMEKLİLERE YÜZDE 37,57 ZAM BEKLENİYOR

Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte bugün açıklanan enflasyon oranlarına göre memurlara ve emeklilere de yapılacak zam oranları belli olmaya başladı. Memur ve emekliye yapılacak zam oranlarına ilişkin net bir açıklama yapılmazken, yeni yıla girdiğimiz ilk haftada açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 zam yapılması bekleniyor. Asgari ücret zammı belirlenirken emeklilere yapılacak zam oranı da şekillenmeye başladı. Bununla birlikte vatandaşın tüketeceği ürünlere de zamlar ardı ardına gelmeye başladı. Sigara, alkol, bazı gıda ürünlerine yılbaşı ile birlikte zamlar gelmeye başladı.