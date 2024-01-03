Yaralı bulunan yırtıcı kuş tedavi edilecek

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alındı. Vatandaşlar tarafından görülen ve yaralandığı düşünülen, yırtıcı bir kuş türü olan atmaca jandarma ekiplerine bildirildi. Yakalanan ve yaralı olduğu görülen atmacaya ilk müdahale jandarma ekipleri tarafından yapıldı.
Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi’nde yaralı bir atmacayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaralı atmacaya ilk müdahalede bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.