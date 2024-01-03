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Yaralı bulunan yırtıcı kuş tedavi edilecek

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alındı. Vatandaşlar tarafından görülen ve yaralandığı düşünülen, yırtıcı bir kuş türü olan atmaca jandarma ekiplerine bildirildi. Yakalanan ve yaralı olduğu görülen atmacaya ilk müdahale jandarma ekipleri tarafından yapıldı.
Yaralı bulunan yırtıcı kuş tedavi edilecek mask
Yaralı bulunan yırtıcı kuş tedavi edilecek
Yaralı bulunan yırtıcı kuş tedavi edilecek
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alındı. Vatandaşlar tarafından görülen ve yaralandığı düşünülen, yırtıcı bir kuş türü olan atmaca jandarma ekiplerine bildirildi. Yakalanan ve yaralı olduğu görülen atmacaya ilk müdahale jandarma ekipleri tarafından yapıldı.

Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi’nde yaralı bir atmacayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaralı atmacaya ilk müdahalede bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Oca 2024 - 11:29 Malatya- Gündem

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