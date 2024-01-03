03 Oca 2024 - 11:29 - Gündem

Yaralı bulunan yırtıcı kuş tedavi edilecek

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alındı. Vatandaşlar tarafından görülen ve yaralandığı düşünülen, yırtıcı bir kuş türü olan atmaca jandarma ekiplerine bildirildi. Yakalanan ve yaralı olduğu görülen atmacaya ilk müdahale jandarma ekipleri tarafından yapıldı.