Kırmızı bülten ile aranıyorlardı Türkiye’de yakayı ele verdiler

11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen KAFES-28 operasyonu düzenlendiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya haklarında acil yakalama kararı olan 56 şahsın Türkiye’de yakalandığını ifade etti.

“HEPSİNİ TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ!”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol- Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında İnterpol’ün kırmızı bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 Operasyonları düzenlendi. İnterpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Operasyonlarda yakalanan şahısların Suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi