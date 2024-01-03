03 Oca 2024 - 09:39 - Gündem

Malatya’da termometreler düşüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir.