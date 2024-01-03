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Malatya’da termometreler düşüyor

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir.
Malatya’da termometreler düşüyor mask
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Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin edildi. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 6 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 5 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 5 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 6 derece”

 

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03 Oca 2024 - 09:39 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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