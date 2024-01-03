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Afetzedelere 73 milyar liralık barınma ve nakdi destek

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AFAD, bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 TL’nin yaklaşık 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 lirasının barınma ve nakdi yardım desteği olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere ulaştırıldığını bildirdi.
Afetzedelere 73 milyar liralık barınma ve nakdi destek mask
Afetzedelere 73 milyar liralık barınma ve nakdi destek
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AFAD, bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 TL’nin yaklaşık 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 lirasının barınma ve nakdi yardım desteği olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere ulaştırıldığını bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“Tüm gücümüz ve imkanlarımızla milletimizin yanındayız! 2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 ₺’den 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 ₺’yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak asrın felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Depremin izlerini tamamen silinceye dek; durmadan, yorulmadan!”

ifadelerine yer verildi.

Verilen bilgilere göre, yapılan yardımlar şöyle:

BAĞIŞ HESABINDAN YAPILAN HARCAMALAR

73.437.442.312 ₺
Afetzedelere Yapılan Nakdi Yardım Ödemeleri: 42.778.739.000₺
10 bin TL hasar hane ödemesi: 19.759.350.000₺
15 bin TL taşınma yardımı: 8.384.457.000₺
100 bin TL vefat ödemesi: 4.100.400.000₺
Kira ödemesi: 10.486.907.000₺
Tahliye ödemesi: 47.625.000₺

BARINMA GİDERLERİ

Barınma Giderleri: 30.658.703.312₺
Çadır – konteyner alımı ve konteyner altyapısı: 28.798.163.447₺
Gıda - hijyen seti alımı: 1.153.772.865₺
Esenkart ödemeleri: 706.767.000₺

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03 Oca 2024 - 00:40 Malatya- Yaşam

Muhabir  Besime Güner

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