Konteyner kentlerde sorunlar bitmiyor Kış en çok onlara zor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan Malatya’da vatandaşlar konteyner kentlere yerleştirildi. Konteyner kente yerleşen vatandaşlar birçok sorunla uğraşmaya devam ediyor.

Asrın felaketinden sonra konteyner kentlere yerleşen vatandaşlar sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. Rönesans Konteyner Kent’te yaşayan birçok vatandaşlar, bazı sorunlardan dolayı şikayetçi oldu. Yol ve internet altyapısı yapılmayan konteyner kent sakinleri bu duruma sitem ettiler.

İNTERNET YOK! ASFALT BEKLENİYOR

6 Şubat depremlerinden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da birçok vatandaş konteyner kentlere yerleştirildi. Konteyner kente yerleşen vatandaşlar yetkililerin yarım bıraktığı birçok işten şikâyetçi. Rönesans Konteyner Kenti’ne yerleşen vatandaşlar bazı sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. Söz konusu mevkide çakıl dökülen zemine asfalt yapılmadığı için araçlar geçtikçe yollar çukurlaştı. Rönesans-3 Konteyner Kenti’ne yapılmayan internet altyapısı da şikâyetçi olunan diğer konu. Birçok vatandaş internet olmadığı için çocuklarına ders çalıştıramıyorlar. Rönesans-3 Konteyner Kent girişinde güvenliğin beklememesinden de şikâyetçi olan vatandaşlar herhangi bir hırsızlık olmasından korkuyorlar.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ İNTERNET ALT YAPISI”

Rönesans-3 Konteyner Kent sakinlerinden Sebahattin Tekin,

“İnternet alt yapısı yapılıyordu yarım bırakıldı. Diğer konteyner kentlerde yapılan birçok şey burada yapılmıyor. Diğer konteyner kentlerin altyapıları var bizimki yarım bırakıldı. Konteyner kentlere yardım geliyor, Rönesans-3’e gelmiyor. Yollar çakıl, araçlar geçtikçe dağılıyor, çukur oluyor. Daha önce burada polisler ve bekçiler vardı ama şimdi kimse yok. Konteynerler küçük olduğu için herkesin her şeyi dışarıda hırsızlık olabilir. En büyük sorunumuz internet ve diğer konteyner kentlerde internet var ancak burada yarım bırakıldı”

ifadelerini savundu.

“KONTEYNERLERİN ÇATILARINDAN SU GELİYOR”

Konteyner Kent’te yaşayan vatandaş Fatih Yalçın ise,

“İnternet altyapısı şirket tarafından yarım bırakıldı. Konteynerlerin çatısından su geliyor, yönetime ve Valiliğe bildirildik. Çadır gönderdiler çadırlar da delik olduğu için su geliyor. Çevre düzenlemesini Malatya Büyükşehir Belediyesi kaymakamlığa bildirdi. Telefon da çekmiyor, defalarca yönetime bildirmemize rağmen bir çözüm bulunamadı. En sonda AFAD yönetmelik çıkardı. Konteyner kentteki vatandaşlar herhangi bir arıza oldu mu kendileri müdahale edecek”

ifadelerine yer verdi.