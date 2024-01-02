Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

MALATYA’DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI: 4 ÖLÜ 1'İ AĞIR 36 YARALI

Son Dakika! Facia gibi kaza: Bugün sabah saatlerinde posta kamyonu ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 36 kişide yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18646564/son-dakika-facia-gibi-kaza-malatyada-yolcu-otobusu-kazasi-4-olu-1i-agir-36-yarali

ESKİ MALATYA'NIN GİZEMLİ EFSANELERİ ATEŞLİ GÖÇ VE BEYDAĞI’NDAKİ ERMİŞ

Eski Malatya, tarihine ait yeni bir efsane ile anılıyor. XIX. yüzyılın başlarında terk edilen bu antik kent, Aspuzu Bağları'na yaz aylarında yapılan göçlerle hafızalarda yaşatılıyor. Ancak, bu eski geleneğin bir söylencesi de dolaşımda.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18648039/eski-malatyanin-gizemli-efsaneleri-atesli-goc-ve-beydagindaki-ermis

KARİYERİNDE 4 KUPA BULUNUYOR MALATYA’NIN İKİ PROFESYONEL TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

Hem Malatyaspor’u hem de Yeni Malatyaspor’u çalıştıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Malatyaspor’un başında çıktığı 15 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 11 mağlubiyet alırken, Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı 29 müsabakada; 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18648257/kariyerinde-4-kupa-bulunuyor-malatyanin-iki-profesyonel-takimini-calistirdi

KAZADA O PROFESÖR DE HAYATINI KAYBETTİ

Bugün meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne ve 1'i ağır 36 kişinin de yaralanmasına neden olan otobüs kazasında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil’in de hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18649298/kazada-o-profesor-de-hayatini-kaybetti

PÜTÜRGE'NİN ZENGİN TARİHİ VE DOĞAL MİRASI YAŞAM VE GEZİ REHBERİ

Pütürge, Malatya'ya bağlı bir ilçe olup, kökeni 300 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir. İlk olarak köy olarak kurulan Pütürge, zamanla bucak ve ilçe statüsü kazanmış, farklı dönemlerde çeşitli yönetim birimlerine bağlandı. Şu anki konumuyla Malatya'ya 74 km mesafede yer alırken, yüzölçümü bin 181 km2.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18651335/puturgenin-zengin-tarihi-ve-dogal-mirasi-yasam-ve-gezi-rehberi

BİLİM ADAMI UYARDI “BİR AN ÖNCE GÜÇLENDİRİLMELİ”

Oxford Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde misafir bilim adamı olarak bulunan Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde; hasarsız, az ve orta hasarlı yapıların bir an önce güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, önümüzde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtip uyarıda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18653472/bilim-adami-uyardi-bir-an-once-guclendirilmeli

MALATYA’DA AKIL ALMAZ OLAY! ALIŞVERİŞ YAPTI, ARACINA YÖNELDİ, OLANLAR OLDU

Malatya’da bir kişi, Turgut Özal Mahallesi mevkiinde bulunan bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra aracına yöneldiği esnada saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18654737/malatyada-akil-almaz-olay-alisveris-yapti-aracina-yoneldi-olanlar-oldu

MALATYA GÜNE ACI HABERLE BAŞLAMIŞTI BUNUN ÖNLEMİ ALINACAK MI?

Malatya bu sabah güne acı bir haberle başladı. Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Son zamanlarda şehirler arası yolcu taşımacılığı için kullanılan otobüslerin sık sık trafik kazaları ile gündeme gelmesi dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da geçtiğimiz günlerde bu konuya dikkat çekmiş, bazı önlemler alınacağını ifade etmişti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18655082/malatya-gune-aci-haberle-baslamisti-bunun-onlemi-alinacak-mi

400 BİNE YAKIN YATIRIMCI ZARARA UĞRADI MALATYA KAÇ YATIRIMCI KAYBETTİ?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan akademik bir çalışma, söz konusu depremlerin hemen ardından deprem bölgesi şehirlerde yatırımcıların durumunu ve zarar etme istatistiklerini ele aldı. Çalışma kapsamında değerlendirilen 10 şehir içinde en çok yatırımcı kaybeden 6. ilin Malatya olduğu görüldü. İşte depremlerden sonra şehri terk eden yatırımcı sayısı…