400 bine yakın yatırımcı zarara uğradı Malatya kaç yatırımcı kaybetti?

“2023 Yılı Kahramanmaraş Depremlerinin BIST 30 Endeksi Üzerine Etkisi” başlıklı, Dr. Öğretim Üyesi Tutku Ünkaracalar’ın yaptığı ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığının ‘Türk Deprem Araştırma Dergisi’nde paylaşılan araştırma, depremden etkilenen şehirlerin ekonomik bazı ayrıntılarını ele aldı. 6 Şubat depremleri ekonomiyi nasıl etkiledi?

Çalışmada söz konusu depremlerin gerçekleştiği dönemde Borsa İstanbul’da işlem gören pay senedi fiyatlarındaki değişimi ve ortalama anormal getiri ile kümülatif anormal getiri düzeyleri analiz edildi. Depremin gerçekleştiği tarihten öncesi ve sonrası dönemleri kapsayan 30 günlük getirilerin pazar getirisinden farkı belirlenerek anormal bir getirinin olup olmadığı tespit edildi. Yapılan analizde BIST 30 firmalarının 16 Aralık 2022 ile 16 Mart 2023 tarihleri arasındaki günlük verilerinden yararlanıldı. Analiz sonucunda deprem öncesi ve sonrası her gün pozitif kümülatif anormal getiri tespit edildi.

EKONOMİK YIKIM DA YAŞANDI

Çalışmada geçen ifadelere göre, gerçekleşen depremler sonrası büyük ekonomik kayıplar yaşandı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi merkezli Richter ölçeğiyle 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası da ciddi anlamda ekonomik yıkımlar yaşandı. Bu yıkımların temel nedenleri; çok sayıda can ve mal kaybı, konut ve iş yerlerinin kullanılmaz hale gelmesi, başta ihracat yapan firmaların üretim ve satış işlemlerini durdurması nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, gelir dağılımında dengesizlik, depoların ve üretim tesislerinin hasar görmesi ve birçok firmanın borçlarını ödemekte zorluk yaşaması olarak sıralandı.

BORSA İSTANBUL EN SON 1999 MARMARA DEPREMİNİN ARDINDAN İŞLEMLERE KAPATILMIŞTI

Aynı çalışmaya göre, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili doğrudan etkileyen depremleri takip eden üç gün boyunca Borsa İstanbul’da işlemlerin durdurulmaması sonucunda %16’yı aşan bir kaybın yaşanması sonrası işlemler durduruldu. Borsa İstanbul en son 1999 Marmara depreminin ardından işlemlere kapatılmıştı. Borsanın işlemlere kapatılması sonucu da büyük oranda kayıplar yaşandı. Yaşanan kayıplar sonrası bazı tedbirler alınmasına rağmen borsadaki dalgalanma devam etti. Özellikle borsaya yeni giren ve daha önce kayıp yaşamamış yatırımcıların deprem sonrası panikle büyük oranda hisse senedi satışı gerçekleştirmesi, pay piyasasında düşüşe ve zarara neden oldu.

PAY PİYASASINI 140 BİN 598 YATIRIMCI TERK ETTİ

Çalışmada, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) aylık verilerine göre 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem öncesi ve sonrası depremden etkilenen illerdeki yatırımcı sayısının yer aldığı bir tablo hazırlandı. Tabloda geçen illerin, 2023 Mart ayı verilerine göre yıllık ihracatında yüzde 20.4'lük düşüş gözlendi. En yüksek düşüş yüzde 63.3 ile Osmaniye'de görülürken, onu yüzde 55.7 ile Elazığ, yüzde 51.3 ile Kahramanmaraş ili takip etti. MKK günlük verilerine göre ise gerçekleşen deprem sonrası pay piyasasını 140 bin 598 yatırımcı terk etti.

İŞTE O TABLONUN VERİLERİ

Depremden etkilenen illerdeki yatırımcı sayısı tablosuna göre;

- Kahramanmaraş’ta 2023 yılı Ocak ayında 29 bin 173 yatırımcı vardı. Şubat ayında bu 26 bin 979’a düştü. Fark ise -2 bin 194 oldu.

- Hatay’da 2023 yılı Ocak ayında 60 bin 919 yatırımcı vardı. Şubat ayında bu 58 bin 744’e düştü. Fark ise -2 bin 175 oldu.

- Gaziantep’te 2023 yılı Ocak ayında 49 bin 317 yatırımcı vardı. Şubat ayında bu 46 bin 762’ye düştü. Fark ise -2 bin 555 oldu.

MALATYA’DA -1063 FARK

- Malatya’da 2023 yılı Ocak ayında 27 bin 6 yatırımcı vardı. Şubat ayında bu 25 bin 943’e düştü. Fark ise -1063 oldu. Malatya’nın ele alınan 10 şehir içinde en çok yatırımcı kaybeden 6. il olduğu görüldü.

Öte yandan Diyarbakır’da -2 bin 757, Kilis’te -302, Şanlıurfa’da -1731, Adıyaman’da -950, Osmaniye’de -1040, Adana’da -4 bin 769; toplamda -19 bin 536 fark yaşandı.

400 BİNE YAKIN YATIRIMCI ZARARA UĞRADI

Çalışmada geçen ifadelere göre, deprem sonrası satışa konu olabilecek paylar için depo şartına, borsada emir iptaline, miktar azaltımına izin verilemeyeceği yönünde kamuoyuna duyuru yapılmış olsa da alınan bu tedbirlerde geç kalınması; depremin gerçekleştiği tarihten itibaren üç günde borsada yüzde 16.2 oranında erimeye ve deprem bölgesindeki 400 bine yakın yatırımcının zarara uğramasına neden oldu.