Bu sene tam 40 gün tatil yapmak mümkün

Yeni yıla girilmesiyle birlikte, yıl boyunca hangi günlerin tatil olacağı ve toplamda kaç gün tatil yapılacağı merak edilen konuların başında geldi. Bu bağlamda bu yıl sadece 7 gün izin alarak tam 40 gün tatil yapmak mümkün.

İŞTE TÜM TATİL GÜNLERİ

Yapılan incelemelere göre, yılbaşı tatili 1 Ocak’tı ve geçti. Ramazan Bayramı tatili 9 Nisan günü arife günü ile başlayıp 12 Nisan’da bitiyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs’ta İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da tatil olan günler.

Ayrıca 15 Haziran Kurban Bayramı arifesi ve tatil 19 Haziran’a kadar sürüyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günleri de tatil olan diğer günler.

2025 yılı için yılbaşı 1 Ocak Pazartesi günü oluyor ve hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil oluyor.

RAMAZAN BAYRAMI, 1 GÜNLÜK İZİNLE 9 GÜN TATİL OLABİLİR

Bu bağlamda Ramazan Bayramı tatili Salı günü arifeyle başlıyor ve Cuma sona eriyor. Hafta sonu tatiliyle birlikte 7 gün ediyor ancak arifeden önceki gün 1 günlük izin alındığı takdirde 9 günlük bir tatil yapılabilinecek.

23 NİSAN VE 29 EKİM’DE İZİNLE 4 GÜNLÜK TATİL MÜMKÜN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili de salı gününe denk geliyor. Yani her iki tatilden önce pazartesi için izin alınırsa 4’er gün tatil yapılabilir.

7 GÜN İZİN ALARAK 40 GÜN TATİL YAPILABİLİR

Kurban Bayramı tatili 16 Haziran Pazar - 19 Haziran Çarşamba arasında… Bunun için 2 gün izin alınırsa 9 gün tatil yapmak mümkün. Ayrıca 1 Mayıs Çarşamba tatilinden önce veya sonra 2 gün izin alarak 5 gün tatil yapılabilir.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi’ye denk geliyor. Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı da Cuma günü ve hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil yapmak mümkün.

Yani toplamda 7 gün izin alarak 40 gün tatil yapılabilir.