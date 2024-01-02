Malatya güne acı haberle başlamıştı Bunun önlemi alınacak mı?

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bu sabah saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Kaza, 06.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelem Y.K. yönetimindeki 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse aynı yöne seyreden İ.A. idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kargo kamyonu çarptı. Kazada olay yerinde 4 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son zamanlarda şehirler arası yolcu taşımacılığı için kullanılan otobüslerin sık sık trafik kazaları ile gündeme gelmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazaların önüne geçmek üzere bazı önlemler aldıklarını ifade etmişti.

ARAÇ TAKİP CİHAZI TAKMA ZORUNLULUĞU OLACAK

Buna göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takma zorunluluğu olacak, taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.

Uygulama Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren taşıtlar için 1 Ocak 2024 yılında yürürlüğe girdi. Bu uygulama ile taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek ve taşıtların etkin bir şekilde takip edilebilmesi sağlanacak.

ŞOFÖR VE YOLCU BİLGİLERİ ELEKTRONİK OLARAK İLETİLİYOR

Yolcu taşımacılığında şoför ve yolcu bilgileri Bakanlığın U-ETDS sistemine elektronik olarak iletiliyor. Araç takip bilgilerinin de aynı sisteme iletilmesiyle ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı, taşımacı firmalarla gerekli koordinasyon sağlandı, konu hakkında araç takip hizmeti veren firmaların sistemleri üzerinden araç takip bilgileri elektronik olarak Bakanlığa iletilecek. Plaka üzerinden tüm sorgulama ve eşleştirme işlemleri Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden yapılacak.

U-ETDS sistemine bildirilecek Araç Takip Bilgilerinin, korsan ve usulsüz taşımacılığın engellenmesi, taşımacı firmaların rekabetçi, sürdürülebilir ve adil bir yapıda faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması, yolcuların uygun olmayan yerlerde araçlara bindirilmesi veya araçlardan indirilmesinin engellenmesi, izin verilen güzergah dışına çıkan araçların tespiti ve taşıma verimliliğinin sağlanması amacıyla kullanılacağı belirtiliyor.

TAŞIMA, TRAFİK VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, uygulama sayesinde, Türkiye’de karayoluyla gerçekleştirilen yolcu taşımacılığında taşıma ve trafik güvenliğinin arttırılmasını da amaçladıklarını ifade etti. Uraloğlu ayrıca,

“Karayolu yolcu taşıma hatlarında ve güzergahlarında gerekli planlamaların yapılmasına doğrudan etkisi olacağı gibi, doğal afet, kaza veya buna benzer yaşanabilecek olumsuz diğer durumlar için bu bilgilerin etkin bir şekilde kullanılacağını öngörüyoruz”

açıklamasında bulundu.